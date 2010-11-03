В Іспанії 10-річна дівчинка народила дитину

Незважаючи на побоювання лікарів, і мама, і новонароджений відчувають себе нормально.

На півдні Іспанії в автономній області Андалусія 10-річна дівчинка народила дитину. Влада міста Херес-де-ла-Фронтера, де стався інцидент, поки не прийняла рішення, чи дозволити опіку над новонародженим молодій матері або її сім`ї.

Як повідомили в соціальній службі міста, батько дитини також є неповнолітнім. Більш детальну інформацію у соцслужбах надати відмовилися, водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що десятирічна мати румунського походження.

В історії медицини є випадки і більш ранніх пологів. Приміром, одна з мешканок Перу стала мамою, коли їй ще не виповнилося і 6 років.

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