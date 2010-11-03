Найбезпечніший для зору шрифт

Медики не раз попереджали: тривале сидіння перед комп`ютером шкодить здоров`ю, зокрема, здоров`ю очей. У когось зір різко сідає, а у когось розвивається хронічна втома очей: очі болять, сльозяться, червоні, можливо паління. До цього додаються ще й головні болі.

При цьому зараз представникам практично всіх професій доводиться проводити по вісім годин перед монітором комп`ютера. Якщо вам за службовим обов`язком доводиться багато друкувати, використовуйте "безпечний" шрифт.

Дослідники з Лабораторії зорової ергономіки США встановили, що найбезпечнішим для людського зору комп`ютерним шрифтом є Verdana.

Так, за підрахунками учених, при читанні текстів, набраних шрифтом Verdana, на очні м`язи людини чиниться найменша напруга, оскільки через відсутність зарубок у буквах, він має хорошу читабельність. Оптимальний же для очей розмір екранного шрифту - 10-12 пунктів.

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