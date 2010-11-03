При інсульті врятує «укус вампіра»

Новий засіб для терапії після інсульту грунтується на слині кажанів-вампірів.

Дослідники з Університету штату Вісконсін (США) приступили до випробувань нового засобу для активної терапії після інсульту. Новинка є розчинником крові, вона створена з синтетичної речовини, аналогічного властивостям ферменту із слини кажанів-вампірів Desmodus Rotundus.

Новий препарат розширює терапевтичне вікно - період, коли після інсульту можлива ефективна терапія, - до 9 годин. Сучасні засоби попередніх поколінь створюють терапевтичне вікно на 4,5 години після інсульту. По закінченню цього часу лікування стає неефективним і може викликати мозкову кровотечу.

Причиною інсульту є тромб, який закупорює судини, що забезпечують кров`ю мозок. Нестача кровопостачання веде до загибелі тканин мозку. Дослідники впевнені в тому, що при закупорці основних шляхів кровопостачання, мікросудини судини продовжують живити мозок. Новий препарат розм`якшує тромб і підсилює надходження крові в мозок мікросудинами. Вчені вважають, що новинка зможе допомогти пацієнтам, які були доставлені до лікарні після інсульту через 4-5 годин.

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