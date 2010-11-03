Дитина впала з восьмого поверху до рук перехожого

Чудесний випадок стався з півторарічною дитиною, яка впала з восьмого поверху. Залишившись ненадовго без нагляду батьків, малюк випав з вікна квартири житлового будинку на сході Парижа.

Однак, завдяки низці неймовірних збігів, після такого падіння він вижив. На першому поверсі будівлі розташоване кафе, і навіть незважаючи на те, що воно було закрито, матерчатий навіс над цим закладом врятував дитині життя, послуживши свого роду амортизатором при падінні.

За щасливим збігом обставин, саме в цей момент повз кафе проходив молодий чоловік, який зумів миттєво зреагувати і зловити дитя, яке звалилося йому на голову. «Це просто випадковість. Я опинився в потрібному місці в потрібний час. Дуже радий за врятовану дитину», - прокоментував свої дії сам герой. Він виявився до того ж лікарем за професією і до приїзду швидкої визначив, що маля зовсім не постраждало.

Як зазначив один з очевидців, рятівник «напевно багато років займався регбі, щоб розвинути таку реакцію». Інші свідки події відразу ж поспішили на допомогу сестрі випав з вікна немовляти: трирічна дівчинка висунулася з того ж вікна, спостерігаючи за подіями, що також могло призвести до падіння. Зараз причини події розслідує поліція, у якої є серйозні запитання до батьків малюка, які залишили своїх дітей без нагляду, повідомляє ИТАР-ТАСС.

viknaodessa.od.ua