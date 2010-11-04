У ліках для схуднення - небезпечна речовина

У Китаї призупинено продаж ліків для зниження ваги, що містять сибутрамін, повідомляє Global Times. Відповідну постанову видало наглядове відомство країни.

Приводом для цього стали дані про те, що прийом сибутраміну може збільшити ризик інфарктів та інсультів. Через це в січні 2010 року Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало взагалі відмовитися від його використання.

У жовтні 2010 року американська фармкомпанія Abbott Laboratories, що виготовляла сибутрамін повідомила про припинення його продажів у США під тиском Управління з контролю продуктів і ліків (FDA).

Сибутрамін з`явився на китайському ринку в 2000 році. В даний час, ліки, які містять цю речовину, випускають щонайменше 15 фармкомпаній країни. Одна з них - Taiji Group - добровільно відкликала свій препарат Qumei. Як йдеться в заяві компанії, втрати від цього складуть до 40 мільйонів юанів (близько шести мільйонів доларів), або 0,8 відсотка сумарних річних продажів.

Телефонне опитування декількох великих аптек Пекіна показав, що вони, виконуючи постанову, прибрали сибутрамін зі своїх прилавків. Покупцям надана можливість повернути нерозкриті упаковки препарату з поверненням повної вартості.

За словами генерального секретаря Китайської фармацевтичної асоціації Ху Іня (Hu Yin), засоби для схуднення часто стають "головним болем" фарміндустрії і потребують посилення наглядових заходів.

Сибутрамін діє на центри голоду і насичення подібно амфетамінів, але в той же час не викликає лікарську залежність. Побічні ефекти при його застосуванні, крім дії на серцево-судинну систему, можуть включати сухість у роті, безсоння, запор та інші.

medportal.ru