Дешева або дорога косметика - різниці немає

Всі креми за складом однакові - і дорогі, і дешеві. «Розливаються» з одного котла. А ціна - це чисто маркетингова річ. І захмарний цінник зовсім не означає, що у кремі є якісь суперможливості.

- Щодо ціни, боюся, так воно і є, - згоден мікробіолог, розробник косметики Анатолій Деціна. - Але те, що склади відрізняються, причому значно, показали наші численні дослідження.

Багато кремів складаються в основному з синтетичних речовин, і лише маленька їх частина - натуральна сировина. Якщо багато штучних, агресивних речовин, то верхні шари шкіри стоншуються - і вона стає сухою і подразненою. Тому так важливо підбирати креми, які містять максимальну кількість натуральних активних компонентів і мінімум хімії. Такі зараз роблять не тільки за кордоном, але і в Україну. Інгредієнтів кремів безліч. Найдорожчі - клітинні, наприклад, стовбурові клітини рослин. (Їх омолоджуючі властивості активно досліджуються. - Прим. Авт.) Підбирати креми потрібно не за віком, це не зовсім правильний підхід. Зважати слід на потреби шкіри, радять фахівці.

kp.ua