Зміцни свою нервову систему за допомогою простих рецептів

Хворим з депресивними станами слід дбати про зміцнення нервової системи. Наприклад, робити вранці обтирання водою з додаванням кухонної солі (1 ч. л. на 0,5 л води) або яблучного оцту (навпіл з водою). Зміцнює загальний тонус мед, особливо з пергою. Його не слід заливати гарячою водою, адже тоді вбивають корисні речовини, ліпше розводити 1 ст. л. меду в склянці холодної води.

Настій вівса також вживають як тонізуючий та загальнозміцнювальний засіб (3 ст. л. подрібненої соломи залити 2 склянками окропу настояти 1 год). Це добова норма.

До м`яких природних антидепресантів належить звіробій. Він справляє загальнозміцнювальну дію на весь організм. Стародавні цілителі використовували звіробій як засіб від душевної туги, страхів та видінь. Курс лікування чаєм із звіробою (2 ст. л. сухої подрібненої трави залити 250 мл холодної води, накривши, нагрівати на водяній бані до кипіння, кип`ятити 3 хв, відставити, настояти 30 хв, процідити) триває 4-6 тижнів, пити по 0,5 склянки 3-4 рази на день. Слід пам`ятати, що активні речовини звіробою впливають на чутливість шкіри, тому, щоб не спричинити появу пігментних плям, слід уникати прямих сонячних променів, солярію.

Добре зміцнює нервову систему настій коренів і листя первоцвіту весняного: 5 г подрібненої сировини залити в термосі 0,5 л окропу, настояти 2-3 години. Вживати по 1 ст. л. 2-3 рази на день.

Різні нервові розлади, погане почуття, безсоння можна усунути настоєм листя м`яти перцевої (1 ч. л. залити 1 склянкою окропу, накрити і поставити на водяну баню на 15 хв. Охолодити за кімнатної температури протягом 45 хв, процідити, долити перевареною водою до початкового об`єму, пити по половині - третині склянки 1-3 рази на день за 15 хв до їди).

Аналогічну дію справляє настій меліси лікарської: 2 ст. л. подрібненої сировини залити 2 склянками окропу, накрити, настояти до охолодження, процідити. Випити протягом дня.