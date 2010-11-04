Як правильно вибрати зелений чай

У першу чергу, на що слід звернути увагу - ціна. Якісний чай не повинен коштувати менше 3 гривень за 100 г. Дуже важливо, як він упакований. Чай в будь-якому випадку не повинен бути у целофані, найліпший варіант - упаковка з фольги або пергаменту. Листочки доброго чаю обов`язково мають бути скручені, а не пласкими чи різаними. Колір - поєднання сріблястого і зеленуватого відтінків.

Всупереч поширеній думці, крупнолистовий чай - жодним чином не найкращий вибір: грубі листки не скручуються і є швидше напівфабрикатом. Якісний напій має ніжний оливковий відтінок, він прозорий, і, постоявши трохи, стає каламутним.

Тому, кого закачує у транспорті, слід жувати сухий зелений чай - він пригнічує нудоту. Допоможе цей він і у разі кон`юнктивіту, запалення очей. Для цього слід змішати міцний холодний настій зеленого та чорного чаїв з червоним сухим вином (одна чайна ложка на склянку чаю) та промити ним очі.

Будь-які сторонні запахи перебивають, псують смак зеленого чаю. До нього не можна додавати цукор або пити його з цукерками, бутербродами. Зелений чай чудовий сам по собі.

Тест на якість зеленого чаю

Після того як чай настоявся, натисніть на листки, які залишилися після заварювання. Чим вони м`якші і ніжніші, тим більш якісний чай. І ще один секрет: добрий чай має бути свіжим, адже смак він зберігає лише впродовж двох років.