Кому категорично заборонено приймати женьшень

Частіше застосовується настоянка кореня женьшеню, яку можна придбати в будь-якій аптеці, в якій чудово збережені всі корисні властивості рослини.

Крім цього, на основі даної рослинної сировини, виробляються харчові добавки, тонізуючі напої, чаї, трав`яні збори.

Якщо мова йде про фітозбір, то настої з нього слід приймати за півгодини до чергового прийому їжі, а що стосується женьшеневого чаю, то він цілком може бути замінником чаю традиційного (тільки перед сном пити його не слід через його тонізуючий вплив).

Але, на жаль, не все так добре - «корінь життя» може являти і серйозну небезпеку, адже, його застосуванні у людському організмі стимулюються різні процеси.

А це не завжди добре, зокрема, за наявності пухлин, як доброякісних, так і злоякісних, в деяких випадках женьшень сприяє посиленню їхнього росту.

Якщо жінка страждає на мастопатію, міому, або ж за наявності в неї кісти, приймати препарати на основі цієї рослини їй не рекомендується, інакше виникає ризик подальшого розвитку недуги.

Слід попередити і гіпертоніків, і тих, у кого спостерігається гіперзбудливість - симптоматика може посилюватися.

Але особливої обережності слід дотримуватися майбутнім мамам, навіть незважаючи на те, що у складі багатьох вітамінних комплексів для вагітних є женьшень.

Справа в тому, що цей рослинний інгредієнт може стати причиною підвищення тонусу матки, почастішання серцебиття у матері і майбутнього маляти, і справа ризикує закінчитися передчасним перериванням вагітності.

А це значить, що не варто приймати препарати з женьшенем без попередньої консультації з лікарем, який може порадити прийом інших засобів для підтримки імунітету, наприклад, це може бути настій шипшини.

Тим більше, що китайські вчені не так давно прийшли і зовсім до невтішного висновку: препарати на основі женьшеню, при прийомі їх вагітною, здатні стати причиною генетичних порушень у ще ненародженої дитини.

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