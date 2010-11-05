Який мед кращий

Варто знати, що в темних сортах меду (гречаному і лісовому) більше мікроелементів і заліза, тому вони корисні людям, які страждають анемією.

Світлі сорти меду легше засвоюються і надають мінімальне навантаження на підшлункову залозу. Серед них найкраще засвоюється — акацієвий мед.

Липовий мед – класичні ліки при простудних захворюваннях, хворобах верхніх дихальних шляхів: він має хороший потогінний і заспокійливий ефект.

Найкориснішим вважається поліфлерний мед, який містить нектар із багатьох квітів. Він називається за місцем його збору (лісовий мед, карпатський мед, лугове різнотрав`я).