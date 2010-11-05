Овоч, який захистить від раку...

Сульфорафан, потужний протираковий агент в броколі, можна вилучити з початкової сполуки бактерії в кишечнику, завдяки чому речовина успішно буде всмоктуватися в організм, вперше встановили клініцисти Університету Ілінойса /США/. Відкриття показує, що вчені тепер зможуть підвищити активність цих бактерій в товстій кишці, збільшуючи профілактичну силу брокколі проти раку.

При приготуванні багато корисних рослинних ферментів в брокколі знищуються. Тепер фахівцям відомо, що мікробіота у нашому травному тракті може врятувати деякі з цих важливих антиракових компонентів навіть при різних способах приготування капусти.

ami-tass.ru