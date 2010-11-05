Як від неврозу може розвинутися тяжка хвороба

Зазвичай людина, яка страждає від тривожного неврозу, вважає за краще або відгородитися від навколишніх і усамітнитися зі своєю бідою, або навпаки, розповідати про неї всім і кожному в надії на співчуття і пораду. Обидва шляхи ведуть в нікуди.

Чому не можна усамітнюватися? Тому що людина на самоті тільки те й робить що аналізує ситуацію, що склалася. Аналіз цей, зрозуміло, буде порожній, бо справжніх причин свого стану людина не знає і виходу із ситуації все одно не знайде. Організму ж набридає постійно слухати питання без відповідей. Тому, рано чи пізно, він видає відповідь у вигляді хвороби. Таким чином людина просто змушена переключити свою увагу від незрозумілої тривоги на конкретну проблему, яку потрібно вирішувати, - хвороба. Таким способом в останні роки швидко поповнюється армія гіпертоніків, хворих на цукровий діабет, хронічний коліт, подагру, ожиріння і багатьма іншими хворобами. Їх називають психосоматичними. І навіть якщо такої серйозної хвороби ще немає, конкретні неприємні фізичні відчуття в різних частинах тіла все одно змушують людину ходити по лікарях у пошуках можливої хвороби. Враховуючи той факт, що така людина штучно відмежовує себе від активного соціального життя, спілкування з лікарями часто стає для неї чи не єдиним способом отримання інформації, і з часом думки та інтереси людини зосереджуються саме на фізичних відчуттях і хворобах, які можуть за ними стоять.

Є й інший тип людей. Вони намагаються винести свою проблему в люди, тобто при найменшому випадку розповідають про неї кожному, хто готовий їх слухати. На певний час це полегшує їх стан. Але в дійсності заганяє проблему, яка призвела до неврозу, глибше - у підсвідомість. Зовні ж ця людина може розраховувати на співчуття і «розуміння» співрозмовників, які обов`язково згадають, що з кимось із їхніх родичів чи сусідів було щось подібне, і що той родич виявився хворим, наприклад, на шизофренію і закінчив життя не найкращими чином. На грунті надмірної тривожності така інформація проростає дуже благодатно і дуже скоро людина вже приміряє на себе всі можливі діагнози, зживається з ними і боїться вже їх, що також ускладнює своє становище.