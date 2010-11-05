Школяркам анонімно видають протизаплідні таблетки

Регіональне відділення британської Національної служби охорони здоров`я (NHS) в графстві Острів Уайт розпочало анонімну видачу протизаплідних препаратів дівчаткам-підліткам у віці 13 років і старше, пише The Independent.

Приводом для такої ініціативи стала зростаюча частота підліткових вагітностей, яка спостерігається в країні протягом понад 10 років і є найвищою в Європі. Десятирічна програма по боротьбі з цим явищем, розпочата у 1999 не принесла очікуваних результатів. У зв`язку з цим у червні 2010 року Національний інститут здоров`я та якості медичної допомоги (NICE) рекомендував проводити уроки статевого виховання в молодших класах школи.

Однак ці заходи здаються фахівцям недостатніми. У зв`язку з цим Фонд NHS Острови Уайт запустив програму по видачі контрацептивів. Як пояснила директор фонду Дженіфер Сміт (Jenifer Smith), в рамках програми школяркам, які потребують екстреної контрацепції, буде надана анонімна консультація фахівця.

У ході цієї консультації фармацевт розповість підлітку про побічні ефекти і можливі ускладнення прийому протизаплідних засобів, інфекції, що передаються статевим шляхом, і служби, куди можна звернутися за профільною допомогою. Після цього він видасть місячний запас оральних контрацептивів.

Як підкреслила Сміт, в обов`язки охорони здоров`я не входять моралістичні міркування про підлітковий секс. Його першочерговим завданням є подолання ситуації, в якій дівчата-підлітки мають легкий доступ до посткоїтальних контрацептивів, проте не отримують інформації про наслідки раннього статевого життя.

За словами місцевого фармацевта Гері Уорнера (Gary Warner), програма консультування і постачання протизаплідними засобами була ретельно опрацьована і реалізується системно з участю лікарів загальної практики, вузьких фахівців і фармацевтів. Все це дозволяє сподіватися на її результативність.

Проти нововведення виступили представники церкви і політичних організацій.

www.med2.ru