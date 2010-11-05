Повні стегна - довше життя

Як відомо, жінки з широкими стегнами, частенько комплексують з даного приводу, але, як виявилося, роблять вони це даремно. Але американські фахівці стверджують, що жіноча фігура, яку вирізняють широкі стегна (її ще називають форма-груша), є запорукою здорового серця і довгого життя.

Проведений вченими експеримент дозволив засумніватися в тому, що кількість жирових клітин в організмі дорослої людини залишається незмінною. До такого висновку їх привели отримані в процесі дослідження результати.

Власники широких стегон мають більш міцне здоров`я, фахівці пояснюють це наступним: жировий прошарок в нижній частині тіла виступає в ролі захисного бар`єру для органів черевної порожнини і для роботи серцевого м`яза.

Не так давно подібне дослідження було проведене і вченими з Данії, і їм також вдалося виявити той факт, що пишність стегон значною мірою знижує ризик розвитку серцевих недуг.

А от за висновками дослідників з Америки, відсутність талії є явною ознакою нетривалого життя.

Навіть у тому випадку, якщо ваша талія перевищує норму на десять сантиметрів, то ризик передчасної смерті зростає, як мінімум, на п`ятнадцять, а то й на двадцять п`ять відсотків.

Причому, вченим довелося зіткнутися і з таким цікавим фактом як той, що чверть від загальної кількості учасників експерименту мали нормальний індекс маси тіла, але при цьому мали «жирові запаси» на животі.

І саме таким людям загрожують недуги, пов`язані не тільки із серцевою діяльністю, але і з дихальною системою (частіше це бронхіальна астма), а також, серед людей без талії частіше виявляються випадки онкологічних захворювань (зокрема мова йде про рак грудей).

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