Якщо сіпається око, потрібна допомога лікаря

Зазвичай нервовий тик уражує коловий м`яз ока. Це прояв неврозу або так званого астенічного стану. Невроз та неврозоподібні стани можуть бути як самостійним захворюванням, так і ознакою серйознішої хвороби. Нерідко невроз є наслідком травм або інфікування організму. Словом, підстав для виникнення неврозоподібних станів і самого неврозу чимало. Іноді навіть можна спостерігати тик, зумовлений ревматизмом та іншими подібними хворобами.

Тож щоразу, коли з`являється нервовий тик, потрібно звернутися до невропатолога. Лікар визначить, чи у вашому випадку тик є функціональним (неврастенічний, астенічний), чи це ознака органічного захворювання.

Якщо невролог не знайшов органічних ознак хвороби, він дасть вам деякі рекомендації. Зазвичай у таких випадках радять людині добре відпочити, можна застосувати заспокійливі засоби, водні процедури, заняття фізкультурою. Також добре було б на деякий час змінити обстановку.

Часто навіть без лікування нервовий тик через 1-2 дні минає. У цей період краще не приймати жодних тонізуючих засобів, відмовитися від міцного чорного чаю, кави, гострих страв. Особливого лікування нервовий тик не потребує.