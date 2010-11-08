Чому алкоголь більш небезпечний, ніж наркотики

Алкоголь більш небезпечний для людей і суспільства в цілому, ніж наркотики. До такого висновку ійшли британські експерти після дослідження, в ході якого проводився порівняльний аналіз: який негативний вплив на людський організм і суспільство має вживання алкогольних напоїв і різних наркотичних засобів.

Враховувалися різні критерії: як швидко розвивається залежність, ступінь впливу на психіку, якої шкоди завдає організму, яку роль відіграє в руйнуванні сім`ї, у скільки обходиться суспільству в плані економічного збитку - витрати на боротьбу з поширенням, втрата робочого часу, злочинність, лікування, зміст у в`язницях і т.п.

Згідно з результатами досліджень, оприлюдненими на сайті авторитетного міжнародного медичного журналу "Ланцет", найбільш згубними для індивідуумів визнані героїн, крек і синтетичний наркотик метамфетамін. Але по негативному соціальному ефекту на перше місце вийшов алкоголь, за яким слідують героїн і крек. Марихуана і такі синтетичні наркотичні субстанції, як ЛСД та екстазі, виявилися далеко позаду.

Зайняти верхню сходинку в цьому своєрідному "табелі про ранги" алкоголю, за словами експертів, допомогли його доступність і поширеність, а також руйнівні наслідки не тільки конкретно для тих, хто їм зловживає, а й для оточуючих людей. "Ви тільки подивіться, що коїться на кожному футбольному матчі", - прокоментував для "Ланцет" висновки дослідження професор психіатрії Амстердамського університету Вім ван ден Брінк.

Експерти також врахували, що надмірне споживання алкогольних напоїв згубно позначається буквально на всіх органах людини, є однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод та скоєння злочинів.

На думку Кінга, у протистоянні "зеленого змія" урядам слід більше витрачати коштів на просвітницькі програми, зосередитися на лікуванні алкоголіків, підвищувати ціни на спиртову продукцію.

ami-tass.ru