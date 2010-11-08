Науково досліджені і доведені практично всі цілющі властивості лимона. Але стало відомо ще про одну оздоровлювальну дію цього представника родини цитрусових.

Виявилося, що цей світло-жовтий фрукт відмінно справляється з депресивними зовнішніми і внутрішніми чинниками, особливо серед представниць прекрасної статі, більшість з яких з найменшого приводу схильні впадати в паніку. Канадські вчені рекомендують брати з собою, виходячи з дому, воду з лимоном.

Приготувати таку воду дуже просто, потрібно взяти чисту фільтровану або кип`ячену воду, і додати в неї сік лимона. Вода з лимоном - відмінний натуральний засіб, що заспокоїть нерви. За будь-яких несподіваних і неприємних ситуаціях на роботі або в дорозі, ковток води з лимоном принесе задоволення і допоможе зберегти спокій, а значить, вбереже від необдуманих слів і вчинків. Експертами з університету Онтаріо також було встановлено, що лимонна рідина втамовує голод, а в поєднанні з правильним харчуванням і заняттями з фітнесу допомагає скинути зайві кілограми.

До того ж, водою з лимоном рекомендується протирати обличчя. Після таких процедур шкіра очищується від старих клітин і поліпшується колір обличчя. Вживання води з лимоном нормалізує процеси засвоєння корисних речовин. Завдяки великому вмісту вітаміну С, лимон підвищить імунітет в холодний період року, а також прискорить процес одужання при простудних захворюваннях.

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