Дізнайтеся, якого вітаміну не вистачає вашому організму

Останнім часом ви відчуваєте себе погано? Винен в цьому може бути всього-на-всього один вітамін. Перевірте себе і дізнайтеся, як скорегувати раціон.

Вітамін А

Вам не вистачає цього вітаміну, якщо:

- Шкіра стала дуже сухою, з`являються запалення

- Помітно знизився апетит

- Зір погіршується

Хто винен: брак в раціоні жирів. Вся проблема в тому, що вітамін А погано засвоюється без їхньої допомоги.

Що робити: їжте більше жирної риби, яєчний жовток, вершкове масло, кисло-молочні продукти.

Продукт: будь-які жовто-оранжеві овочі (морква, солодкий перець).

Заборона: експрес-дієти.

Швидка допомога: омлет з овочами і сиром - у ньому досить жирів, але при цьому не занадто багато калорій.

Вітамін В

Вам не вистачає цього вітаміну, якщо:

- Ви постійно підхоплюєте нежить

- Страждаєте від безсоння

- Волосся втратило блиск і випадає

- У вас болить голова при зміні погоди

Хто винен: нестача клітковини, і як наслідок - збої в роботі кишечника. Вітамін В засвоюється саме там, тому будь-які проблеми в цій галузі призводять до дефіциту цього вітаміну в організмі.

Що робити: включити в раціон злаки та овочі.

Продукт: капуста - свіжа і квашена.

Заборона: відмова від хліба.

Швидка допомога: горіхи. Оскільки всі сорти досить калорійні, краще обмежитися 50 г на день. Можна чергувати горіхи і насіння соняшнику - клітковини в них міститься приблизно порівну.

Вітамін С

Вам не вистачає цього вітаміну, якщо:

- Вам складно зосередитися

- Навіть невеликі ранки гояться важко

- Іноді кровоточать ясна

- Ви поправилися, хоча їсте як зазвичай

Хто винен: шкідливі звички і нестача сну. Нікотин руйнує вітамін С, алкоголь також не менш згубний для нього.

Що робити: здавалося б, відповідь проста - їсти більше цитрусових. Але це не завжди допомагає, до того ж може виникнути алергія. Гарантовано заповнити нестачу вітаміну С допоможуть ківі, капуста брокколі і шпинат.

Продукт: сироп або настоянка шипшини.

Заборона: міцні алкогольні напої, перевантаження на роботі.

Швидка допомога: чай мате - він містить багато вітаміну С.

Вітамін D

Вам не вистачає цього вітаміну, якщо:

- Вас все дратує

- Відчуваєте м`язову слабкість

- Погіршується стан зубної емалі

- Іноді болять суглоби

Хто винен: короткий світловий день, нестача ультрафіолету, активізує вироблення цього вітаміну. Коли в організмі не вистачає вітаміну D, то кальцій засвоюється погано. У результаті страждають зуби і кістки.

Що робити: більше перебувати на сонці. Якщо немає такої можливості, то ходити в солярій (не забуваючи при цьому про правила безпеки).

Продукт: найбільше вітаміну D міститься в деяких рибних продуктах: рибному жирі, печінці тріски та атлантичному оселедці.

Заборона: тривале перебування в приміщенні.

Швидка допомога: салат з тунця, заправлений олією.

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