Дізнайтеся, якого вітаміну не вистачає вашому організму
Якщо почуваєтеся кепсько
Останнім часом ви відчуваєте себе погано? Винен в цьому може бути всього-на-всього один вітамін. Перевірте себе і дізнайтеся, як скорегувати раціон.
Вітамін А
Вам не вистачає цього вітаміну, якщо:
- Шкіра стала дуже сухою, з`являються запалення
- Помітно знизився апетит
- Зір погіршується
Хто винен: брак в раціоні жирів. Вся проблема в тому, що вітамін А погано засвоюється без їхньої допомоги.
Що робити: їжте більше жирної риби, яєчний жовток, вершкове масло, кисло-молочні продукти.
Продукт: будь-які жовто-оранжеві овочі (морква, солодкий перець).
Заборона: експрес-дієти.
Швидка допомога: омлет з овочами і сиром - у ньому досить жирів, але при цьому не занадто багато калорій.
Вітамін В
Вам не вистачає цього вітаміну, якщо:
- Ви постійно підхоплюєте нежить
- Страждаєте від безсоння
- Волосся втратило блиск і випадає
- У вас болить голова при зміні погоди
Хто винен: нестача клітковини, і як наслідок - збої в роботі кишечника. Вітамін В засвоюється саме там, тому будь-які проблеми в цій галузі призводять до дефіциту цього вітаміну в організмі.
Що робити: включити в раціон злаки та овочі.
Продукт: капуста - свіжа і квашена.
Заборона: відмова від хліба.
Швидка допомога: горіхи. Оскільки всі сорти досить калорійні, краще обмежитися 50 г на день. Можна чергувати горіхи і насіння соняшнику - клітковини в них міститься приблизно порівну.
Вітамін С
Вам не вистачає цього вітаміну, якщо:
- Вам складно зосередитися
- Навіть невеликі ранки гояться важко
- Іноді кровоточать ясна
- Ви поправилися, хоча їсте як зазвичай
Хто винен: шкідливі звички і нестача сну. Нікотин руйнує вітамін С, алкоголь також не менш згубний для нього.
Що робити: здавалося б, відповідь проста - їсти більше цитрусових. Але це не завжди допомагає, до того ж може виникнути алергія. Гарантовано заповнити нестачу вітаміну С допоможуть ківі, капуста брокколі і шпинат.
Продукт: сироп або настоянка шипшини.
Заборона: міцні алкогольні напої, перевантаження на роботі.
Швидка допомога: чай мате - він містить багато вітаміну С.
Вітамін D
Вам не вистачає цього вітаміну, якщо:
- Вас все дратує
- Відчуваєте м`язову слабкість
- Погіршується стан зубної емалі
- Іноді болять суглоби
Хто винен: короткий світловий день, нестача ультрафіолету, активізує вироблення цього вітаміну. Коли в організмі не вистачає вітаміну D, то кальцій засвоюється погано. У результаті страждають зуби і кістки.
Що робити: більше перебувати на сонці. Якщо немає такої можливості, то ходити в солярій (не забуваючи при цьому про правила безпеки).
Продукт: найбільше вітаміну D міститься в деяких рибних продуктах: рибному жирі, печінці тріски та атлантичному оселедці.
Заборона: тривале перебування в приміщенні.
Швидка допомога: салат з тунця, заправлений олією.