Як підняти рівень гемоглобіну?

Безліч жіночих проблем призводять до нестачі заліза. Як повернути гемоглобін до норми?

До залізодефіцитної анемії можуть привести:

Міома матки.

Ендометріоз.

Порушення балансу гормонів і рясні місячні.

Що відбувається:

Рясні кровотечі призводять до зниження рівня заліза

Кістковий мозок не може виробити потрібну кількість еритроцитів, насичених гемоглобіном

До тканин доставляється менше кисню

Наслідки:

Проблеми з травленням

Часті ГРВІ та кишкові інфекції

Ламкість волосся і нігтів

Задишка, серцебиття, зниження фізичної працездатності

Тріщини в кутах рота, стоматит, порушення смаку та нюху

Сухість і блідість шкіри

Слабкість, підвищена стомлюваність, дратівливість, поганий настрій

Головні болі, зниження розумової працездатності

Запаморочення, шум у вухах, непритомність

Як справитися:

1. Лікування основного захворювання

2. Дієта

Можна:

м`ясо, особливо яловичина та індичка, морепродукти, риба, фруктові соки, кислі ягоди, вишня, черешня, гранат, петрушка, кріп.

Не можна:

молоко, соєві продукти, манну кашу, пшеничні висівки, чай, каву.

З їжі організм не може засвоїти потрібної кількості заліза. Тому таблетки обов`язкові.

Приймати препарати потрібно до нормалізації рівня гемоглобіну. А потім в половинній дозі ще 1,5-2 місяці для поповнення запасів заліза.

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