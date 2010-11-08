Як підняти рівень гемоглобіну?
Анемію зумовлюють жіночі проблеми
Безліч жіночих проблем призводять до нестачі заліза. Як повернути гемоглобін до норми?
До залізодефіцитної анемії можуть привести:
Міома матки.
Ендометріоз.
Порушення балансу гормонів і рясні місячні.
Що відбувається:
Рясні кровотечі призводять до зниження рівня заліза
Кістковий мозок не може виробити потрібну кількість еритроцитів, насичених гемоглобіном
До тканин доставляється менше кисню
Наслідки:
Проблеми з травленням
Часті ГРВІ та кишкові інфекції
Ламкість волосся і нігтів
Задишка, серцебиття, зниження фізичної працездатності
Тріщини в кутах рота, стоматит, порушення смаку та нюху
Сухість і блідість шкіри
Слабкість, підвищена стомлюваність, дратівливість, поганий настрій
Головні болі, зниження розумової працездатності
Запаморочення, шум у вухах, непритомність
Як справитися:
1. Лікування основного захворювання
2. Дієта
Можна:
м`ясо, особливо яловичина та індичка, морепродукти, риба, фруктові соки, кислі ягоди, вишня, черешня, гранат, петрушка, кріп.
Не можна:
молоко, соєві продукти, манну кашу, пшеничні висівки, чай, каву.
З їжі організм не може засвоїти потрібної кількості заліза. Тому таблетки обов`язкові.
Приймати препарати потрібно до нормалізації рівня гемоглобіну. А потім в половинній дозі ще 1,5-2 місяці для поповнення запасів заліза.