Морква – кращий овоч для курця

Правда, від раку легенів вона не рятує.

Дослідження учених довели, що морква покращує роботу легенів у завзятих курців. Вітамін Е і бета-каротин, на які багата морква, протидіють вільним радикалам, які утворюються в легенях при дії тютюну і деяких забруднюючих речовин, що містяться в повітрі.

Але не варто забувати, що бета-каротин і вітамін Е не можуть захистити курця від раку легенів і серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, Багнет вже писав про те, що у курців стоншуються окремі ділянки кори головного мозку, з`ясували учені з декількох наукових установ Німеччини.

newsland.ru