Від дезодорантів - шкода чи користь?

Дезодоранти вибирають не просто так, а після виникнення певної проблеми, що стосується неприємного запаху і поту. Правда піт, сам по собі, є абсолютно безпечним для організму. Навіть корисним.

Найефективнішими дезодорантами при підвищеному потовиділенні вважаються спреї. Окрім приємного запаху вони дарують людині відчуття свіжості і прохолоди. Проте, спреї не завжди можуть підійти до чутливої шкіри, яка схильна до алергічних висипань.

Дезодоранти-стіки, які випускаються у вигляді олівців, дуже зручні в походах і поїздках, оскільки займають мало місця, ніколи не розіллються. Подразнення шкіри вони практично не викликають. Правда, якщо людина користуватиметься ними тривалий час, то сухість шкіри гарантована.

Що стосується гелів і кремоподібних дезодорантов, то вони достатньо дорогі. Запашні тальки добре застосовувати теплими літніми вечорами. Жінкам їх рекомендується наносити не тільки в пахвові ділянки, але і в ділянку грудей – шкіра здаватиметься оксамитовою і на платті не залишатимуться непривабливі розводи. Хоча є одна умова. Запашні тальки не слід використовувати тим, у кого дуже суха шкіра.

Правда і тут є мінуси. Річ у тому, що якими б хорошими не були б антиперспіранти, але без поту, тобто, без охолоджування, організму доведеться дуже туго. Тому постійно наносити на шкіру такі засоби не рекомендується. А ось для короткочасного застосування – будь ласка.

Якщо за допомогою таких гігієнічних засобів позбавитися неприємного запаху не виходить, то без консультації лікаря тут не обійтися. Цілком можливо, що людина у такому разі хворіє на гіпергідроз, тобто порушення нервової і ендокринної системи.

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