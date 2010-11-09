Гнів дарує людям позитивні емоції

На думку голландських психологів з Утрехтського університету, гнів – найцікавіший прояв людини, адже це одночасно і негативне, і позитивне відчуття. Даний висновок фахівці зробили після ряду експериментів.

Зокрема, дослідники запропонували добровольцям проглянути на екрані комп`ютера різні зображення об`єктів типу кухля або олівця. При цьому прямо перед появою на моніторі кожної картинки мелькала фотографія нейтрального, сердитого, лякаючого обличчя. Кожен такий образ емоційно прив`язувався до того, що зображається, створюючи зв`язок на підсвідомому рівні.

Коли перегляд підійшов до кінця, учасників експерименту запитали, який з побачених предметів вони б хотіли одержати. А в другій серії експериментів потрібно було стиснути рукоятку, щоб одержати бажаний об`єкт. Вигравали ті, хто стискав рукоятку сильніше.

Підсумковий аналіз показав: добровольці докладали більше зусиль для отримання предметів, пов`язаних із зображеннями сердитих осіб. Одночасно з цим люди не підозрювали, що їх переваги були пов`язані з гнівом. Учені упевнені: асоціювання об`єкту з гнівом підвищує мотивацію до досягнення мети, що, у свою чергу, часто пов`язано з позитивними емоціями. Плюс, сам по собі гнів активізує ліві ділянки мозку, пов`язані з багатьма позитивними емоціями.

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