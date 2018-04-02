Вісім криз людини

Одкровення психологів: за все життя людина проходить через вісім криз... По теорії відомого психолога Еріка Еріксона життєвий цикл ділиться на 8 ступенів. І на кожному чекає криза. Але не катастрофічна. Просто настає якийсь переломний момент, до якого варто підготуватися.

18 - 20 РОКІВ

Життя проходить під девізом «Потрібно відірватися від рідної домівки». А в 20 років, коли людина вже по-справжньому віддалилася від сім`ї (інститут, військова служба, короткі поїздки і ін.), виникає інше питання: «Як утриматися в світі дорослих?»

30 РОКІВ

Долає думка: «А чого я досяг в житті?» З`являється прагнення вирвати пройдений шматок життя і почати все спочатку.

Самотня людина починає шукати партнера. Жінка, яка раніше була задоволена тим, що сидить удома з дітьми, прагне вийти в світ. А бездітні батьки - завести дітей.

35 РОКІВ

Після 30 років життя стає раціональнішим і впорядкованим. Ми починаємо обгрунтовуватися. Люди купують будинки і роблять різкі спроби просунутися по службових сходах.

Жінки, як правило, досягають піку своєї сексуальності. Але при цьому вимагають, щоб чоловіки почували до них перш за все пошану. Чоловіки розуміють, що в сексі вони «вже не ті, що в 18 років». У них яскравіше, ніж у жінок, виявляються перші ознаки старіння.

40 РОКІВ

До 40 років закінчується «вік молодості» молодих учених, письменників і т.д.

Досягнувши середини життєвого шляху, ми вже бачимо, де він закінчується.

Час починає скорочуватися. Втрата молодості, згасання фізичних сил, зміна звичних ролей - будь-який з цих моментів може привести до кризи.

У 40-річних навряд чи з`являться нові друзі.

Щоб добитися найвищих досягнень, необхідні ще і пробивні здібності. У 40 років йдуть останні шанси вирватися вперед.

Хто до цих пір не був помічений, той буде обійдений при подальших підвищеннях.

45 РОКІВ

Ми починаємо серйозно замислюватися про те, що смертні. І якщо ми не поспішимо визначитися, життя перетвориться на виконання тривіальних обов`язків для підтримки існування. Ця проста істина викликає у нас шок.

Перехід до другої половини життя здається нам дуже жорстким і дуже швидким, щоб його прийняти.

Безпристрасна статистика констатує: число розлучень у людей, що досягли 40 - 45 років, зростає.

50 РОКІВ

Нервова система стає залізною: багато вже слабо реагують на зовнішні подразники типу окрику начальника або бурчання дружини. А в своїй професійній сфері залишаються цінними працівниками. Саме у цьому віці вони уміють відокремлювати головне від другорядного, повністю концентруються на головних питаннях, що і дає високі результати.

До 50 років багато людей немов наново відкривають для себе радощі життя - від кулінарії до філософії. І буквально в один день можуть ухвалити рішення про зміну способу життя, здійснюючи його із завидною педантичністю.

Очевидні плюси сильно затьмарює істотний мінус: у багатьох 50-річних чоловіків помітно слабшає потенція.

55 РОКІВ

У ці роки приходить теплота і мудрість. Особливо у тих, хто зумів посісти високі керівні посади. Друзі і особисте життя стають важливі як ніколи.

Криза наступає тоді, коли чоловік розуміє, що все-таки займається нісенітницею.

І жінка виходить на роздоріжжя. Хтось скаржиться: «Я ніколи нічого не могла робити для себе. Все тільки для сім`ї. А зараз вже пізно.»

А деякі із задоволенням приймають, що здатні жити для інших, насолоджуватися своїм садом або уживатися в роль бабусі.

56 РОКІВ І ДАЛІ

Є багато художників, які створили свої кращі твори у віці 70 років. За переказами, японський художник Хокусай сказав, що все створене ним до 73 років нічого не варте. Тіциан написав свої самі захоплюючі картини майже в 100 років. Верді, Ріхард Штраус, Шютц, Сибеліус і інші композитори творили до 80 років.

До речі, письменники, художники і музиканти в порівнянні з ученими і бізнесменами часто можуть довше виконувати свою роботу. Причина в тому, що в глибокій старості чоловік все глибше занурюється у внутрішній світ, тоді як здатність сприйняття того, що відбувається в зовнішньому світі, слабшає.

ДОВІДКА «КП»

Китайський ієрогліф, що позначає поняття «криза», переводиться двояко - як «небезпека» і «можливість». Одне із значень грецького слова «криза» - «суд», суд самого себе.

ДО РЕЧІ

Як зміряти психологічний вік

Треба попросити людину відповісти на питання: «Якщо весь зміст вашого життя умовно прийняти за сто відсотків, то який відсоток цього змісту реалізований вами до сьогодення?» І вже знаючи, як людина оцінює зроблене і прожите, можна встановити її психологічний вік. Для цього досить помножити «показник реалізованості» на ту кількість років, яку людина сподівається прожити.

Наприклад, хтось вважає, що його життя наполовину реалізувалося, і припускає прожити 80 років. Його психологічний вік буде рівний тоді 40 рокам (0,5 х 80) незалежно від того, 20 або 60 років йому насправді.

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