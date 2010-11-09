В якій країні світі живеться найкраще

Експерти ООН назвали Норвегію найбільш гідною країною в світі для життя людей.

У цій державі очікувана тривалість життя становить 81 рік, середньорічний дохід сягає 58 810 доларів, середній норвежець проводить у школі та ВНЗ більш 12 з половиною років свого життя.

З 2001 року Норвегія незмінно (окрім двох років) опиняється на вершині Індексу розвитку людського потенціалу.

При цьому в жодній з категорій країна не є абсолютно найкращою. Наприклад, за середнім рівнем доходів її залишив далеко позаду Ліхтенштейн ($ 81 011).

І все-таки вона представляє найбільш ласий шматок для будь-кого, хто вирішив змінити місце проживання.

У першу п`ятірку потрапили також Австралія, Нова Зеландія, Сполучені Штати й Ірландія.

Зімбабве виявилося на самій нижній (169-й) рядку, після Мозамбіку, Бурунді, Нігеру і Демократичної Республіки Конго.

Середня тривалість життя на планеті збільшилася з 59 до 70 років, частка учнів початкових шкіл зросла з 55 до 70%, а доходи на душу населення подвоїлися - до більш ніж 10 тисяч доларів. За цей період багато хто з найбідніших країн змогли домогтися найбільших завоювань у своїй історії.

Справжні економічні чудеса продемонстрували Китай, за п`ять останніх років піднявся на вісім позицій - до 89-го місця, Індонезія і Південна Корея. Найбільше зростання показників, не пов`язаних з доходами, продемонстрували Непал, Оман і Туніс.

Україна в «Індексі розвитку людського потенціалу» знаходиться на 69 місці. За даними рейтингу, середня тривалість життя в Україні становить 68 років, ВВП - більше 6 тисяч доларів на душу населення.

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