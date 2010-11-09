Овочі та фрукти для краси волосся

«Бабусині» методи догляду за зовнішністю деколи перевершують по ефективності багато сучасних засобів.

Ламкі волосся легко відновлюються, якщо застосовувати «помідорний» компрес, крім того даний засіб допомагає зупинити випадіння волосся.

Візьміть декілька помідорів, очистіть їх від шкірки і за допомогою міксера зробіть з них пюре. Після нанесіть масу на волосся, вкрийте голову поліетиленом, а зверху пуховою хусткою. Через годину суміш змивають за допомогою шампуню.

Зробити волосся шовковистим і слухняними можна, використовуючи кавунову м`якоть.

Для маски візьміть кілька часточок кавуна і подрібніть до кашоподібного стану. Нанесіть на волосся дану масу і укрийте голову поліетиленом, а поверх нього - пуховою хусткою. Після закінчення тридцяти хвилин волосся миють шампунем. Потім з кавунової м`якоті необхідно вижати половину склянки соку. Сік додають у воду та промиють нею волосся. Після даної процедури волосся не рекомендується сушити феном, краще дати їм висохнути природним шляхом.

Для надто жирного волосся можна порекомендувати використовувати засіб, що допомагає довше зберегти їх чистими і доглянутими. З огірків і білокачанної капусти необхідно вичавити сік. Соки змішують в рівних пропорціях і наносять на волосся і шкіру. Через пару годин волосся миють звичайним шампунем. Дану процедуру проводять два рази на тиждень.

Але даний спосіб не тільки налагоджує роботу сальних залоз, але також прискорює ріст волосся.

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