Чим корисна обліпиха

Зібраний урожай слід вимити, висушити, і через марлю, складену вчетверо, вичавити з ягід сік, який необхідно злити в скляну банку і на одну його частину додати дві частини цукру, після чого все ретельно перемішати, накрити капроновою кришкою і поставити в холодильник. У разі застудних захворювань можна розмішувати одну-дві столові ложки соку в склянці гарячої води або чаю, які випивають дрібними ковтками.

Таке смачне лікування можна застосовувати при кашлі, грипі і багатьох інших застудних захворюваннях. Протягом дня слід якомога частіше приймати таку мікстуру з обліпихи і тоді вам вдасться швидше позбавитися захворювання.

Після того, як сік буде видавлений, залишки викидати не слід, оскільки шкірка, листочки, кісточки теж вам ще стануть в нагоді, а тому складіть їх в банку і додайте до них півтори частини від їх об`єму рафінованої рослинної олії, розмішайте, накрийте посудину і поставте її в темне місце на два тижні.

Суміш потрібно щодня помішувати, а після вищезазначеного терміну, через чотири шари марлі можна видавлювати олію обліпихи, яку з успіхом можна використовувати для лікування опіків, екземи, грибкових захворювань, а також для приготування компресів і примочок на хворі ділянки тіла, або для лікування внутрішніх ран.

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