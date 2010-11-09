Шафран оздоровлює зір

Австралійські учені провели дослідження і з`ясували, що ці прянощі позитивно впливають на зір.

Учені з Університету Сіднея провели випробування. Першій групі учасників давалися протягом трьох місяців пілюлі, що містять шафран. Після цього ще три місяці добровольці приймали пігулки-пустушки. Друга група учасників спочатку приймала плацебо, а потім справжні пігулки з шафраном, повідомляє vrach.tv.

Після закінчення експерименту випробовуваних перевірили на звичайній оптометричній таблиці. Поліпшення зору виявилося у всіх учасників. Хтось зміг прочитати на один-два рядки нижче за свою норму, а до когось взагалі повернувся зір. Проте позитивні результати простежувалися тільки тоді, коли пацієнти приймали шафранові пігулки.

На даний момент проводяться додаткові дослідження здатності шафрану лікувати генетичні захворювання ока, такі як ретиніт, який може викликати довічну сліпоту в ранньому віці.

focus.ua