Кукурудза корисна для гіпертоніків

Зв`язати в своїй голові лікарські рослини і кукурудзу у нас не завжди вистачає уяви. Тим часом, кукурудза є не тільки цінним продуктом харчування, але і справжнісінькою лікарською рослиною, вживаною в народній медицині.

У народній медицині кукурудзу використовують як засіб, що зменшує в`язкість жовчі, знімає дискінезію жовчовивідних шляхів. Проте кукурудза не тільки покращує відтік жовчі, але і має м`яку сечогінну дію, саме тому вона корисна людям, страждаючим від набряків і підвищеного артеріального тиску. Крім того, кукурудза здатна знижувати рівень цукру в крові, тобто корисна діабетикам.

Як медикаментозного засобу знавці фітотерапії застосовують те, що решта всіх людей просто викидає в смітник – волоски світло-коричневого кольору, якими покритий качан. Ці волоски носять назву рилець, і саме відвар з них і має цілющі властивості.

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