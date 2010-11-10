У Франції підписано закон про підвищення пенсійного віку

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ підписав закон про пенсійну реформу, згідно з яким підвищується вік виходу на пенсію.

Як повідомляє радіо «Свобода», у вівторок документ був схвалений Конституційною радою Франції, а наприкінці жовтня – парламентом країни.

Новий закон підвищує вік виходу на пенсію з 60 до 62 років.

Минулого місяця у Франції відбулися тривалі страйки й масові акції протесту проти пенсійної реформи.