Сік буряка покращує кровообіг у мозку

Нова наукова робота довела велику користь соку буряка. Буряковий сік є жовчогінним засобом. Окрім цього, сік буряка містить велику кількість заліза, а також мінеральні солі. При головному і зубному болі також корисний сік буряка. Сік покращує кровообіг в мозку у дорослих людей. За словами учених, дане відкриття поліпшить стан осіб, які страждають недоумством. За словами розділу Міждисциплінарного центру, буряковий сік знижує кров`яний тиск.

У ході проведених досліджень було з`ясовано, що вживання соку буряка покращує кровотік. Вся справа в змісті солей азотної кислоти. Солі потрапляють в ротову порожнину, бактерії, що живуть там, перетворюють їх на нітрит. Завдяки нітриту поліпшується постачання кров`ю і киснем органів.

newsland.ru