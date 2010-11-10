Молоко удвічі корисніше за сік
11:08, 10 листопада 2010Зарубіжні новини
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Дієтологи радять пити
Австралійські учені вирішили з`ясувати, який з напоїв, які дієтологи радять пити регулярно, приносить більше користі нашому організму.
Провівши експеримент з участю добровольців, фахівці переконалися, що молоко все-таки благотворно впливає на організм. У молоці міститься 16% добової дози кальцію, білка, також вітаміни А, Е, D. А ось фруктові соки в основному багаті тільки вітамінами.
Молоко легше засвоюється і швидше вгамовує голод. Якщо вранці випити склянку молока, то в обід ви з`їсте на 9% менше калорій, ніж після випитої вранці склянки соку.
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