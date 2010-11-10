Маска з червоного винограду розгладжує шкіру обличчя

Накладайте домашні маски на обличчя рівними, легкими рухами, не натискайте на шкіру дуже сильно.

У мене жирна шкіра. Постійно користуюся лосьйонами і масками, але все-таки віддаю перевагу домашній косметиці. Там всі інгредієнти натуральні, так що можна не побоюватися запалень. Краще мені допомагають виноградні маски. Восени користуюся ними постійно, і моя шкіра виглядає помітно краще. Ось ці чудові засоби.

Жменю червоного винограду розімніть разом із сметаною і приготуйте густу маску. Нанесіть суміш на обличчя, почекайте 20 хвилин і зніміть маску тампоном, змоченим в прохолодному молоці. Така маска живить, освіжає і розгладжує шкіру, а заразом і звужує розширені пори.

Маску для жирної шкіри можна приготувати, змішавши збитий яєчний білок з рослинною олією (1/2 ч. ложки) і двома ложками виноградного соку. Така маска стягує пори, очищає і злегка вибілює шкіру.

aif.ru