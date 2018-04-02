Поради східної медицини
Радість збільшує кількість Ци - життєвої енергії. Велика радість - велика Ци. Великий смуток зупиняє потік Ци...
# 1. Не забувайте завжди щиро посміхатися очима і наповнювати серце любов`ю. Це - профілактика всіх хвороб. Коли Ви сумні, сердиті, пригнічені, коли ви плачете або нервуєте, ваші органи виділяють отрути; але якщо Ви щасливі і посміхаєтеся, вони продукують подібну до меду цілющу рідину.
# Ні для кого не секрет, що ми сьогодні живемо якимсь гарячковим життям. Для багатьох стало звичним закінчувати робочий день з головним болем. З тиском, який наростає і навколо, і усередині вас, щось потрібно робити.
# Як не дивно, все що потрібно робити, - це нічого не робити. Вам потрібно лише навчитися, коли виникає складна ситуація - що б це не було, - не дозволяти їй засмоктати вас.
# Для цього треба посміхатися. Завдяки такій простій дії світ змінюється, і те, що загрожувало, так ніколи і не стає неприємністю.
2. Говоріть менше; ретельно вибирайте, що говорите і коли і як це сказати. Слово, вимовлене доречно, - найцінніше; мовчання ж зберігає Ци.
3. Менше турбуйтеся і більше дійте
# Менше думайте про майбутнє і минуле, оскільки саме вони дають приводи для неспокою, а неспокій породжує стрес.
# Натомість прагніть концентруватися, коли можете, - пам`ятаєте, що концентрація приходить сама, без особливої техніки, - при розвитку уміння допомагати і прощати.
4. Розвивайте силу розуму
# Даоська техніка включає розвиток творчої і розумової сили.
# У багатьох східних мовах, у тому числі і в китайській, поняття "розум" і "серце" виражаються одним словом.
# Після досягнення того рівня, коли Вас більше не турбують особисті амбіції, коли Ви можете забути про себе і розвивати своє серце, Ви одержуєте можливість звільнення від хвороб.
# Коли Ви хворі і медитуєте, не думайте про те, що Ви це робите для того, щоб позбавитися хвороби. Просто зосередьтесь на виконанні вправи, і все інше відпаде само собою.
5. Управляйте своїм статевим потягом і не дозволяйте йому управляти Вами
# Обмежте своє статеве життя. Дуже часті виверження сім`я сильно зменшать ваш запас Ци і погіршать здатність концентрації.
# Коли ми в молодості читаємо книги, які підсилюють сексуальне бажання, ми ще не готові сприйняти це правильно. Тому краще зосередити увагу на щоденних заняттях.
6. Поважайте голову і тримайте ноги в теплі
# Відносьтеся до своєї голови з величезною пошаною. Вважайте її храмом Бога і розуму. Розглядайте її як храм душі, звідки здійснюється управління всіма життєво важливими органами.
# Існує правило, якого важливо дотримуватися: "Тримай голову в холоді, а ноги в теплі". Так Ви напевно уникнете накопичення дуже великої кількості енергії в голові.
# Якщо дуже багато енергія йде в голову, може підвищитися кров`яний тиск. Відводячи енергію до стоп, Ви можете знизити тиск, а стежачи за тим, щоб ноги були теплими, - запобігти серцевому нападу.
7. Тримайте шию в теплі
# У шиї є багато кровоносних судин і нервів, що йдуть у напрямку до (або від) дуже важливої частини вашого тіла, - голови. Тому їй теж потрібно приділяти велику увагу: стежте за тим, щоб вона була в теплі, щоб вона не була напружена, посміхайтеся їй.
8. Мудрість в харчуванні
# Не об`їдайтеся, щоб Вам не доводилося після трапези дуже довго сидіти або лежати, оскільки це напевно скорочує ваше життя.
# Вставайте з-за столу незадовго до повного насичення і потім здійснюйте легку прогулянку; ніколи не їжте перед сном.
# Їжте менше, але частіше. Так Ви забезпечите хороше травлення і не перенавантажуватимете п`ять важливих органів.
# При їді спочатку з`їжте гарячі страви, потім теплі; якщо немає холодних, випийте небагато холодної води. Перед їжею завжди потрібно зробити легкий вдих і проковтнути небагато повітря.
# Їжте більше гострої їжі навесні, більше кислої влітку, більше гіркої восени і менше солоної взимку, але при цьому не перестарайтеся.
# Загалом, їжа, приготована на плиті, краще, ніж сира, а з`їсти мало краще, ніж з`їсти багато.
9. Дотримуйтеся помірності
# Дуже тривала ходьба шкодить зв`язкам; дуже тривале сидіння шкодить м`язам; дуже тривале стояння шкодить кісткам; дуже тривале лежання шкодить життєвій енергії; дуже тривале споглядання шкодить крові.
10. Радість збільшує кількість Ци
# Велика радість - велика Ци. Великий смуток зупиняє потік Ци.
# Ви можете вичерпати запаси життєвої енергії дуже активним статевим життям.
# Проковтнути слину - означає збільшити її сутнісну енергію. Якщо її не проковтнути, вона втрачає силу.
# Коли Ви хворі, не лежіть головою на північ.
# Якщо відразу ж після пробудження Ви починаєте багато говорити, то позбавляєтеся життєвої енергії.
11. Пори року і догляд за здоров`ям
# Взимку стежте за тим, щоб ногам було тепло, а голові - прохолодно. Навесні і осінню дозвольте і голові, і ногам відчувати прохолоду.
# Якщо Ви хворі і потієте - не пийте холодну воду, оскільки це руйнує серце і шлунок.
# Навесні і літом лягаєте головою на схід, а восени і зимою - на захід.
# Спіть на боці, зігнувши ноги в колінах. Так збільшиться запас вашої життєвої енергії.