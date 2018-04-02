Поради східної медицини

# 1. Не забувайте завжди щиро посміхатися очима і наповнювати серце любов`ю. Це - профілактика всіх хвороб. Коли Ви сумні, сердиті, пригнічені, коли ви плачете або нервуєте, ваші органи виділяють отрути; але якщо Ви щасливі і посміхаєтеся, вони продукують подібну до меду цілющу рідину.

# Ні для кого не секрет, що ми сьогодні живемо якимсь гарячковим життям. Для багатьох стало звичним закінчувати робочий день з головним болем. З тиском, який наростає і навколо, і усередині вас, щось потрібно робити.

# Як не дивно, все що потрібно робити, - це нічого не робити. Вам потрібно лише навчитися, коли виникає складна ситуація - що б це не було, - не дозволяти їй засмоктати вас.

# Для цього треба посміхатися. Завдяки такій простій дії світ змінюється, і те, що загрожувало, так ніколи і не стає неприємністю.

2. Говоріть менше; ретельно вибирайте, що говорите і коли і як це сказати. Слово, вимовлене доречно, - найцінніше; мовчання ж зберігає Ци.

3. Менше турбуйтеся і більше дійте

# Менше думайте про майбутнє і минуле, оскільки саме вони дають приводи для неспокою, а неспокій породжує стрес.

# Натомість прагніть концентруватися, коли можете, - пам`ятаєте, що концентрація приходить сама, без особливої техніки, - при розвитку уміння допомагати і прощати.

4. Розвивайте силу розуму

# Даоська техніка включає розвиток творчої і розумової сили.

# У багатьох східних мовах, у тому числі і в китайській, поняття "розум" і "серце" виражаються одним словом.

# Після досягнення того рівня, коли Вас більше не турбують особисті амбіції, коли Ви можете забути про себе і розвивати своє серце, Ви одержуєте можливість звільнення від хвороб.

# Коли Ви хворі і медитуєте, не думайте про те, що Ви це робите для того, щоб позбавитися хвороби. Просто зосередьтесь на виконанні вправи, і все інше відпаде само собою.

5. Управляйте своїм статевим потягом і не дозволяйте йому управляти Вами

# Обмежте своє статеве життя. Дуже часті виверження сім`я сильно зменшать ваш запас Ци і погіршать здатність концентрації.

# Коли ми в молодості читаємо книги, які підсилюють сексуальне бажання, ми ще не готові сприйняти це правильно. Тому краще зосередити увагу на щоденних заняттях.

6. Поважайте голову і тримайте ноги в теплі

# Відносьтеся до своєї голови з величезною пошаною. Вважайте її храмом Бога і розуму. Розглядайте її як храм душі, звідки здійснюється управління всіма життєво важливими органами.

# Існує правило, якого важливо дотримуватися: "Тримай голову в холоді, а ноги в теплі". Так Ви напевно уникнете накопичення дуже великої кількості енергії в голові.

# Якщо дуже багато енергія йде в голову, може підвищитися кров`яний тиск. Відводячи енергію до стоп, Ви можете знизити тиск, а стежачи за тим, щоб ноги були теплими, - запобігти серцевому нападу.

7. Тримайте шию в теплі

# У шиї є багато кровоносних судин і нервів, що йдуть у напрямку до (або від) дуже важливої частини вашого тіла, - голови. Тому їй теж потрібно приділяти велику увагу: стежте за тим, щоб вона була в теплі, щоб вона не була напружена, посміхайтеся їй.

8. Мудрість в харчуванні

# Не об`їдайтеся, щоб Вам не доводилося після трапези дуже довго сидіти або лежати, оскільки це напевно скорочує ваше життя.

# Вставайте з-за столу незадовго до повного насичення і потім здійснюйте легку прогулянку; ніколи не їжте перед сном.

# Їжте менше, але частіше. Так Ви забезпечите хороше травлення і не перенавантажуватимете п`ять важливих органів.

# При їді спочатку з`їжте гарячі страви, потім теплі; якщо немає холодних, випийте небагато холодної води. Перед їжею завжди потрібно зробити легкий вдих і проковтнути небагато повітря.

# Їжте більше гострої їжі навесні, більше кислої влітку, більше гіркої восени і менше солоної взимку, але при цьому не перестарайтеся.

# Загалом, їжа, приготована на плиті, краще, ніж сира, а з`їсти мало краще, ніж з`їсти багато.

9. Дотримуйтеся помірності

# Дуже тривала ходьба шкодить зв`язкам; дуже тривале сидіння шкодить м`язам; дуже тривале стояння шкодить кісткам; дуже тривале лежання шкодить життєвій енергії; дуже тривале споглядання шкодить крові.

10. Радість збільшує кількість Ци

# Велика радість - велика Ци. Великий смуток зупиняє потік Ци.

# Ви можете вичерпати запаси життєвої енергії дуже активним статевим життям.

# Проковтнути слину - означає збільшити її сутнісну енергію. Якщо її не проковтнути, вона втрачає силу.

# Коли Ви хворі, не лежіть головою на північ.

# Якщо відразу ж після пробудження Ви починаєте багато говорити, то позбавляєтеся життєвої енергії.

11. Пори року і догляд за здоров`ям

# Взимку стежте за тим, щоб ногам було тепло, а голові - прохолодно. Навесні і осінню дозвольте і голові, і ногам відчувати прохолоду.

# Якщо Ви хворі і потієте - не пийте холодну воду, оскільки це руйнує серце і шлунок.

# Навесні і літом лягаєте головою на схід, а восени і зимою - на захід.

# Спіть на боці, зігнувши ноги в колінах. Так збільшиться запас вашої життєвої енергії.

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