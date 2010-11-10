На яких подушках корисно спати?

Для того, щоб зберегти на довгий час молодість і красу, краще всього спати на жорстких поверхнях без використання м`яких подушок і перин. Не дивлячись на те, що лежати на перині комфортніше, ніж на твердому матраці, здавлення шкіри і м`яких тканин тіла в другому випадку менше. Сон на жорстких поверхнях спонукає людину частіше повертатися. Це великою плюс.

Дуже м`які подушки і пухові перини сприяють тому, що кровообіг організму уві сні сповільнюється, а це приводить до появи зморшок, набряклості і втрати пружності шкіри.

Лікарі говорять, що спати на подушці з синтепона корисно.

А ще в пір`яних подушках найчастіше живуть пилові кліщі, які часто викликають алергічні реакції.

newsland.ru