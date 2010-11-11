Їздити в метро шкідливо для здоров'я?

Британські учені з`ясували, що регулярні поїздки в метро можуть піддати здоров`я людини під загрозу. Завдяки унікальному дослідженню було з`ясовано, що знаходження в метрополітені викликає розвиток недоумства.

Дослідники з інституту Лондона провели соціальне опитування, в результаті якого з`ясували, що у 5% британців виявлені симптоми хвороби Альцгеймера. При цьому було відмічено, що ці люди вели здоровий спосіб життя і регулярно їздили в метро. А серед здорових опитаних не знайшлося тих, хто постійно користується метрополітеном.

В результаті дослідження учені зробили висновок, що поїздки в метро приводять до розвитку синдрому Альцгеймера. Річ у тому, що коли пасажир знаходитися у вагоні метро, в корі головного мозку сповільнюються уявні процеси, наростає агресія, загострюється відчуття ворожості. Все це в результаті приводить до стресу, який супроводжується загибеллю клітин мозку.

newsland.ru