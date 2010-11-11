Бурякова дієта

Як відомо, буряк – не тільки смачний овоч, який завдяки яскравому забарвленню відмінно виглядає у складі будь-якої страви, але і відмінний дієтичний продукт. Основні принципи дієти.

Протягом тижня Ви повинні замінити одну з основних страв буряковим салатом. У салат можна додавати обмежену кількість інших продуктів (горіхи, огірки і т.д.) і заправляти ложечкою оливкової олії.

За півгодини до їжі кожного разу потрібно випивати невелику кількість свіжовичавленого бурякового соку. Кількість в перші дні – столова ложка, а до кінця тижня об`єм потрібно довести до 100 мл. Допускається заїдати сік маленьким шматочком чорного хліба.

На весь період, поки триває дієта, з раціону потрібно повністю виключити жирні страви і алкоголь.

Такий раціон найпозитивнішим чином впливає на здоров`я: буряк містить величезну кількість вітамінів і інших корисних речовин, необхідних нашому організму. Проте, дієта має і деякі протипоказання: це цукровий діабет і гострі запалення нирок.

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