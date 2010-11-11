Головні "вороги" нирок

Люди, які регулярно їдять продукти з високим вмістом солі і п`ють підсолоджені газовані напої, мають швидке зниження ниркової функції. До такого висновку прийшли нефрологи Жіночої лікарні Брігхема, що проаналізували протягом 11 років вплив натрію і газованих напоїв на роботу нирок серед 3 тисяч осіб, повідомляє ресурс АМИ-ТАСС.

Солоні продукти і солодка кола у великих кількостях сприяли прогресивному пошкодженню нирок, довели лікарі. Встановлено, що дві або більш порцій штучно підсолодженої газованої води в день двократно погіршують роботу нирок, а завищені рівні натрію в раціоні приводять до розвитку ниркових хвороб.

Медики додають, що знайдені асоціації зберігалися і після обліку чинників віку, споживання калорій, наявності ожиріння, гіпертонії, діабету або серцево-судинних проблем, куріння і рівнів фізичної активності серед учасників довгострокового огляду.

За словами одного з авторів дослідження доктора Джулі Лін, надмірна сіль і цукор завдають непоправного збитку ниркам - як поодинці, так і в сукупній дії.

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