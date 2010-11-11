Ефірна олія лимона знімає закладеність носа

Ароматерапія, в перекладі із старогрецької - «лікування запахом», відома з давніх часів...

Купую в аптеці ефірну олію лимона, м`яти або евкаліпта і даю подихати синові - це допомагає зняти закладеність носа.

У. Галічева, Тула

Коментує Катерина УСПЕНСЬКА, д.м.н., педіатр Університетської дитячої клінічної лікарні 1-го Московського держуніверситету ім. І. М. Сеченова:

- Щоб уникнути алергічної реакції і набряку слизистої дихальних шляхів не слід застосовувати ароматерапію у дітей. Ефективніше промивати ніс фізіологічним розчином або морською водою - як для лікування нежиті, так і для профілактики під час епідемії грипу.

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