Чим корисні мандарини?

Учені встановили, що чудовий представник цитрусових – мандарин – не тільки здатний дарувати гарний настрій в новорічні свята, але допомагає очистити печінку, зменшує жирові накопичення на талії і навіть припиняє дегенеративні процеси при старечому недоумстві.

У мандарині міститься велика кількість вітаміну С, крім того, мандарини багаті вітамінами групи В, також до складу мандарина входять вітаміни Р, К, D і провітамін А. У мандариновому соку міститься кальцій, магній і калій, тому напій, приготований з мандаринів, сприяє поліпшенню обмінних процесів. Також мандариновий сік застосовують як протигельмінтний засіб і зовнішнє протимікробне – при молочниці. Французи використовують мандаринову олію для лікування метеоризму у дітей, роблячи їм легкий масаж черевця.

Проте не варто забувати, що цитрусові є одним з сильних алергенів, і зловживання може мати негативну дію на травну систему і нирки.

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