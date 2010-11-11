Як думки допомагають худнути

Психологи запевняють нас у тому, що не завжди зайва вага з`являється через неправильне харчування, малорухливий спосіб життя. Є певні причини, які більшою мірою є провокаторами набору зайвої ваги. Мова піде про «психологічні» причини збільшення ваги.

Як часто ви звинувачуєте себе у невдалому завершенні будь-якої справи лише тому, що у вас зайва вага? Ви звинувачуєте повноту, а не реальні причини, в яких винні насправді ви самі. Тому для вас постійно підтримувати початкову масу тіла вигідніше, ніж визнавати власну некомпетентність в певних знаннях і уміннях. Саме тому ви продовжуєте поїдати булочки і цукерки, знаходячи в них заспокоєння. Адже якщо ви почнете худнути, то втратите те, на що постійно звалюєте свої невдачі. Але необхідно зауважити, що ви робите все це несвідомо.

Ще одна причина, що впливає на збільшення зайвої ваги, в основному, стосується тільки жінок, виникає відразу ж після заміжжя. Як правило, спокійна сімейне життя призводить до того, що жінка підсвідомо розуміє, що тепер їй прагнути вже немає до чого - заміж вона вже вийшла, та й дітки з`явилися. Крім цього обов`язок готувати обіди змушує жінку постійно пробувати їжу. А щільна вечеря стає звичкою.

Захоплюватися їжею жінки починають, коли їх оточують суцільні неприємності. У цьому випадку їжа виступає в ролі короткочасного джерела радості. Можна навіть сказати, що у важкі періоди в житті, холодильник стає кращим другом жінки. Адже саме завдяки йому вона може сховатися від проблем, створити навколо себе ілюзію щасливого життя. Як правило, війна із зайвою вагою в такому випадку практично завжди закінчується поразкою.

Це може викликати здивування, але людина іноді підсвідомо не дає худнути собі лише тому, що боїться змін у розміреному і спокійному житті. Якщо ваші спроби схуднути постійно закінчуються провалом, то, ймовірно, вам необхідна допомога психолога.

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