Ще одна корисна якість кави

Американські учені в ході дослідження прийшли до висновку, що кава не допомагає повернути тверезість свідомості після вживання алкоголю.

Фахівці провели лабораторні дослідження на мишах. Гризунам давали етиловий спирт і кофеїн окремо і разом. Потім тварин поміщали в лабіринт, після чого вивчали їх поведінку.

Коли лабораторній тварині давали і етанол, і кофеїн з`ясувалося, що ці речовини блокують дії одна одної. Зокрема, алкоголь знижував ефект кофеїну, викликаючи у тварин велике розслаблення і роблячи їх менш сприйнятливими стосовно можливих небезпек, передає vrach.tv.

За словами фахівців, випита чашка кави викликає у п`яної людини помилкову упевненість в тому, що вона твереза і цілком адекватна в своїх діях.

focus.ua