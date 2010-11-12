Продукт, від якого швидко худнуть
10:00, 12 листопада 2010Зарубіжні новини
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Дозволяє щомісяця скидати 6 кг
Учені з Міжнародного інституту тропічного сільського господарства (Ібадан, Нігерія) у Нігерії прийшли до висновку, що чорноокий горох ("niebe" або коров`ячий горох) є ефективним засобом для боротьби із зайвою вагою.
За даними вчених, регулярне вживання цього продукту дозволяє щомісяця скидати до 6 кілограмів. У складі чорноокого гороху є вітаміни, кальцій, залізо, цинк.
Також в ньому виявлені фітоестрогени. Ці речовини корисні для профілактики раку грудей у жінок і раку простати у чоловіків.
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