Чим корисні білі гриби

Як вживати гриби, щоб не тільки смаком насолоджуватися, але і користь одержувати? Вихід є. По-перше, гриби можна використовувати у вигляді порошку і додавати в будь-які страви, як трюфелі, найдорожчі з грибів. А по-друге, їх потрібно заморожувати, і тоді вони краще засвоюватимуться. Я розповім, як готувати смачне і корисне грибне масло.

Жменьку сушених білих грибів подрібніть і перемеліть в кавомолці. На сковороді розпустіть 2 ст. л. вершкового масла і підсмажте 1 крупну цибулину, дуже дрібно нарізану. Стежте, щоб цибуля протомилася в маслі, для цього вогонь збавте до мінімуму і накрийте цибулю кришкою. Коли цибуля буде м`якою, всипте грибний порошок і прогрійте 2-3 хвилини, добре перемішавши. Окремо викладіть в миску пачку вершкового масла - воно повинно бути м`яким — і коли грибна маса остигне, вмішайте її в масло, додаючи по одній ложці. Поставте в холодильник. Масло можна використовувати і для бутербродів, і для заправки вареної картоплі, і як добавку в інші страви.

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