Як у 35 виглядати на 10 років молодшою: рецепти краси і довголіття

Не мати зморщок після 40 років і виглядати на 10 років молодшою - мрія кожної жінки. Як цього досягти? На думку прихильників раціонального харчування, найдоцільніше розпочати з власної кухні.

Старіння прискорюють передусім вільні радикали - це часточки, які потрапляють в організм разом з димом цигарок, ультрафіолетовими променями тощо і нищать або ушкоджують клітини шкіри. Вільні радикали також утворюються в організмі під час процесу перетравлювання жирів. Не всі, одначе, знають, що потужна зброя проти вільних радикалів поруч, варто лише простягнути руку. Знешкоджують їх поліфеноли - натуральні барвники, які містяться в ягодах, родзинках, винограді й червоному вині. Діяльність вільних радикалів стримують також каротиноїди, які забарвлюють фрукти й овочі у жовтий колір. Абрикоси, манго, морква, помідори - лише маленька частина зі списку продуктів, завдяки яким маємо шанс уникнути зморщок і "гусячих лапок". Ще один помічник у цій справі - селен, який міститься в зернових продуктах, насінні соняшнику, рибі та м`ясі. Він ліквідує токсичний вплив тяжких металів, наприклад, олова.

Серед вітамінів королем "омолоджувальних" речовин є вітамін Е. Велика кількість його в насінні льону, маслиновій та соняшниковій оліях, мигдалі.

Першим кроком до оксамитової шкіри є очищення організму. Для цього треба пити багато мінеральної води, фруктових соків, зеленого і трав`яного чаю. Це зволожує шкіру зсередини і виводить токсини. "Чистять" шкіру також рис, виноград, кавуни і яблука.

Варто внести до списку продуктів морську рибу - завдяки їй шкіра стає пружною і гладенькою.

Дуже важливим для шкіри є кальцій, якого багато в молоці та молочних продуктах. Кальцій має велике значення не тільки для будови кісток, але й для клітин.

Для зміцнення волосся та нігтів варто їсти продукти, які містять кремній. Його багато в кашах, збіжжі, чаї з хвоща польового. Кремній зміцнює волокна колагенів, які підтримують еластичність шкіри та підшкірної тканини.

Міцне, блискуче волосся забезпечить також споживання продуктів, які містять біотин, тобто вітамін Н. Багаті на нього дріжджі, цвітна капуста, горох, гриби і хліб. Ще однією важливою речовиною для здорового волосся є кислота пантотенова, яка міститься у печінці, зернах злаків, жовтках яєць, м`ясі, зелених овочах.

Ось 10 продуктів, постійне вживання яких подовжить вашу молодість: чорнослив, родзинки, смородина, ожина, часник, журавлина, полуниці, малина, шпинат, брюссельська капуста.

Секрет довголіття - помірність у їжі. Але це не єдиний секрет. Як свідчать дослідження, горці, котрі вражають нас своєю здатністю відтворювати потомство в дев`яносто років, упродовж цілого життя харчувалися переважно натуральною їжею, вживаючи багато зелені, овочів, фруктів, горіхів, молочнокислих продуктів. Головне - переконати себе, що, відмовившись від традиційної кухні, ви не тільки нічого не втратите, а багато набудете: стрункість, рухливість, легкість, приплив сил і енергії. Хай ви навіть не станете одним зі справжніх довгожителів, котрі, до речі, зустрічаються не тільки в горах, та хіба не заманливо хоча б на декілька років подовжити активне життя! Тож беріться до справи, не марнуючи й дня.

ОБМЕЖТЕ ВЖИВАННЯ СОЛІ! Один обід на 1200-1500 калорій містить до 15 г солі. А якщо щедро підсолити пиво? Та ще й поласувати солоним огірочком? Людині ж потрібна жива сіль, та, що міститься в овочах, фруктах, травах і корінні. Для життєдіяльності її цілком досить.

Утримайтеся від солі всього на 3 дні, й ви відчуєте цілком інший, натуральний смак продуктів, досі незнайомий. Якщо відучити себе від солі дуже тяжко, робіть це поступово. Розчиніть столову ложку (це приблизно 30 г) солі в літрі перевареної води й поливайте цим розчином готові страви.

НЕ ВЖИВАЙТЕ М`ЯСНИХ, ОСОБЛИВО КІСТКОВИХ БУЛЬЙОНІВ! М`ясний бульйон насичений екстрактивними речовинами. І не випадково лікарі не рекомендують його літнім людям і хворим на серцево-судинні захворювання. Краще злити бульйон, нарізати недоварене м`ясо маленькими шматочками й доварити разом з овочами.

ПОСТАРАЙТЕСЯ НІЧОГО НЕ СМАЖИТИ! Під час смаження поверхня продукту разом з жирами прогрівається більш як на 100 градусів. При цьому змінюються білки й розпадаються жири, утворюючи шкідливі для здоров`я речовини. Найкраще їжу готувати на маленькому вогні під накривкою у власному соку чи з невеликою кількістю води. Навіть млинці та оладки краще пекти під накривкою, на маленькому вогні, щоб не утворювалася шкідлива кірочка.

ЗБЕРІГАЙТЕ ПРИРОДНУ ЦІННІСТЬ ПРОДУКТУ! Новий спосіб приготування їжі на рослинних "подушках" дасть змогу зробити це без особливих зусиль. В чому він полягає? На дно посуду кладуть шар будь-яких овочів, нарізаних соломкою чи брусочками. На нього кладуть основний продукт - рибу, м`ясо чи крупу, потім - знову шар овочів, заливають перевареною водою і ставлять на великий вогонь. Як тільки вода "задрижить", вогонь зменшують, щоб не кипіло. Слід вимкнути вогонь, коли страва майже готова, з урахуванням умлівання до цілковитої готовності.

Максимально зберігається цінність продукту, якщо готувати страви за методом "антракту" - чергування нагрівання й настоювання. Численні дослідження науковців доводять, що безперервне нагрівання продукту не потрібне. Достатньо нагріти його до 100°, накрити й настоювати, як роблять це селяни в печах. Так не руйнуються білки, не емульгують жири. Хвилин через 30-40 каструлю слід ще раз поставити на вогонь, поварити хвилин 5-6, знову зробити "антракт" на 20 хвилин - і страва готова.

Дуже корисно готувати без теплової обробки компоти. Для цього сушені фрукти і ягоди слід промити перевареною водою й скласти в емальований посуд, залити теплою перевареною водою й обгорнути каструлю ковдрою. За 4 години матимете ягоди й фрукти, котрі не поступаються свіжим; питимете "живий" компот і, що дуже важливо, - без цукру.

НЕ ЗЛОВЖИВАЙТЕ СОЛОДКИМ! Влітку й восени не старайтеся наварити якомога більше варення, джемів, повидла. Краще насушити листя малини, смородини, брусниці, хмелю, подорожника, деревію звичайного, м`яти перцевої, липового цвіту, ромашки, календули та інші рослини, котрі знадобляться взимку для чудових напоїв.

Записала Юлія Мартиненко