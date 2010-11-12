Найкорисніший вид спорту для здоров'я

Американські фахівці під час вивчення впливу різних видів спорту на здоров`я людини, прийшли до висновку, що ходьба найефективніший і найкорисніший вид спорту.

Як повідомляє редактор медичного журналу Mayo Clinic Proceedings Джеймс Левін, ходьба корисна всім без винятку. "Вам зовсім не обов`язково купувати абонемент у фітнес-клуб, не треба постійно контролювати пульс. Просто вимкніть телевізор, встаньте з дивана і підіть прогуляйтеся", - радить він.

Левін додає також, що сидячий спосіб життя підвищує рівень холестерину, він шкідливий для спини і для м`язів. І чим менше людина сидить, тим краще вчиняє для свого здоров`я.

Під час досліджень було доведено, що ходьба покращує артеріальний тиск, стан судин і суглобів, а також позитивно впливає на психічне здоров`я.

А результати нового дослідження, яке було проведено японськими вченими, вказують, що інтенсивна ходьба також попереджає підвищення артеріального тиску у людей старшої вікової категорії.