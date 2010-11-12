Томати - джерело молодості
11:11, 12 листопада 2010Зарубіжні новини
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Особливо корисна паста
Англійські учені почали досліджувати молекули, які надають помідорам яскраво-червоний колір. В ході експерименту тіла 23 учасників покрили томатною пастою і піддали дії ультрафіолетового випромінювання. В результаті виявилось, що опромінювання наносило шкірі на 30% менше шкоди.
Фахівці встановили, що антиоксидантні властивост має ликопін, який додає томатам насичений червоний колір. Кількість цієї речовини при приготуванні томатної пасти не тільки не зменшується, але навіть збільшується.
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