Сьогодні - Всесвітній день боротьби з пневмонією

Глобальна коаліція проти пневмонії закликає всіх людей світу одягти сьогодні голубі джинси, щоб продемонструвати свою стурбованість здоров`ям двох мільйонів дітей у віці від 2 до 5 років, які щорічно помирають від пневмонії.

Всесвітній день боротьби з пневмонією проводиться за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров`я / ВООЗ / та Дитячого фонду ООН / ЮНІСЕФ /. Світова статистика невтішна: кожні 15 секунд від пневмонії помирає одна дитина, у місяць це становить 5 тис. 500 життів, а на рік - два мільйони. 98% дітей, які помирають від захворювання, проживають у країнах, що розвиваються.

У світовій практиці вже вироблений комплекс заходів з профілактики захворювання - це гігієна і вакцинація, бо пневмонія може протікати не тільки як самостійне захворювання, але і як ускладнення пневмококової інфекції. Вакцина проти пневмококової інфекції широко використовується в розвинених країнах і вже рятує життя мільйонів дітей щороку

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