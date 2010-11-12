Фарба для волосся провокує появу ранньої сивини

Британські учені встановили, що причиною виникнення ранньої сивини є фарба для волосся.

Фахівці провели дослідження, в ході якого з`ясували, що в 99% випадків у чоловіків і жінок, які фарбували волосся впродовж трьох і більше років, з`являлася сивина.

На думку експертів, хімічні речовини, що містяться у фарбі, порушують вироблення меланіну, і волосся починає втрачати свій природний колір. Особливо це стосується людей, хто користувався фарбами, що містять багато перекису водню, повідомляє medicinform.net.

Експерти рекомендують якомога рідше вдаватися до фарб для волосся, щоб уникнути появи сивини.

focus.ua