Суперкорисно: замість чаю - фруктові гілочки

Листя і гілки дерев, кущів не поступаються за своїм вітамінним складом перед плодами - вітаміни, кислоти, мікроелементи, біологічно активні речовини що у плодах, обов`язково є і в гілках.

Всім відомо, що гілки малини допомагають у разі застуди. Це - гарний жарознижувальний, потогінний, протизапальний засіб. Вони добре лікують серцево-судинну систему, бо зміцнюють стінки кровоносних судин, очищають їх від холестерину, знижуючи його кількість у крові. Отже, чай з гілочок послужить профілактиці атеросклерозу, гіпертонії, інфаркту, інсульту. Кінці гілочок (10-15 см) малини (2-3 штуки), подрібнити і прокип`ятити у чайнику 2-3 хвилини. Такий чай надзвичайно смачний. До речі, він корисний і тим, хто страждає на печію, розлади шлунка, почуття важкості після їди.

Не викидайте і гілочок груші. Чай з них помічний при недугах сечостатевої системи у чоловіків. Його корисно пити тим, у кого хворі нирки, він допомагає виводити каміння. До чаю з гілок груші можна додавати грушеве варення. Напій вживати після їди для ліпшого травлення.

Листя та гілочки чорної смородини використовуються при циститах. Корисний такий чай: 2 столові ложки подрібненого листя (свіжого або сухого) заварити 1 склянкою окропу. Настояти 3-4 години. Вживати по четвертині склянки 4 рази в день. Якщо позиви часті, а при сечовиділенні з`являється пекучий біль, то настій вживати по 1-2 столові ложки через кожну годину, поки не зникне загострення.

Подрібнені гілочки вишні допоможуть у лікуванні цукрового діабету: 2 столові ложки гілочок залити 2 склянками окропу звечора. Вранці процідити, вживати у теплому вигляді по 0,5 склянки за 15-30 хвилин до їди. такий чай та відповідна дієта, з обмеженням солодощів, білого хліба та кондвиробів, картоплі, рису, дадуть позитивний результат.