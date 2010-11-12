Скільки треба спати, щоб схуднути?

Американські учені виявили прямий взаємозв`язок між скиданням зайвих кілограмів і кількістю сну. Висновки такі: при недоліку сну ефективність будь-якої дієти зводиться до нуля.

В ході експериментів було з`ясовано, що тривалість сну не впливає на кількість кілограм, що скидаються (якщо, звичайно, ви не здійснюєте нічні набіги на холодильник). Зате його тривалість впливає на найголовніше – на якість кіло, що скидаються.

З`ясувалося, що у тих, хто спить рекомендовану кількість часу (близько 7-8 годин), 50% ваги, що йде, припадає на жирові відкладення. Ті ж, хто недосипає, втрачає жиру лише 25% від скинутої маси.

fittrends.ru